Cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes s-a incheiat sambata seara prin traditionala ceremonie de decernare a premiilor. Prezentam mai jos palmaresul complet al competitiei oficiale, potrivit Agerpres.

Cineasta franceza Claire Denis, regizoarea lungmetrajului "Stars At Noon", si belgianul Lukas Dhont, regizorul filmului "Close", au fost recompensati ex aequo sambata seara cu Marele Premiu al Juriului la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, relateaza site-ul oficial al evenimentului,…

Lungmetrajele "Eo", de Jerzy Skolimowski, si "Le Otto Montagne", de Charlotte Vandermeersch si Felix Van Groeningen, au fost recompensate ex aequo, sambata seara, cu Premiul Juriului la cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza site-ul oficial al evenimentului, potrivit…

Festivalul de film de la Cannes incepe marți seara, iar in marea competitie intra si doua filme romanești. Festivalul isi reia calendarul traditional dupa doi ani de perturbari pandemice. In 2020, festivalul a fost anulat, iar anul trecut a fost mutat in iulie, cand a avut loc sub protocoale stricte…

Mai multi cineasti romani isi vor prezenta filmele la cea de-a 75-a editie a Festivalului de la Cannes, care se va desfasura la Palatul Festivalurilor de pe Croisette, in perioada 17 - 28 mai, conform news.ro.

Muzica chiar poate schimba lumea in care traim, pentru ca poate schimba oamenii și poate transforma tinerii in exemple frumoase de urmat pentru generația lor. In luna mai, AFI Brașov organizeaza in orașul de la poalele Tampei prima ediție TMF, un festival de muzica dedicat tinerilor brașoveni. Scopul…

Consiliul Județean al Elevilor Cluj organizeaza cea de a IX-a ediție a festivalului Zilele Elevului Clujean, sau ZEC, așa cum ii spun cunoscatorii, pe data de 13-15 aprilie la Casinoul din Parcul...

Reprezentantii retelei de socializare TikTok au anuntat marti ca aceasta platforma online, specializata in difuzarea de videoclipuri scurte si foarte apreciate de adolescenti, a devenit partener oficial al Festivalului de Film de la Cannes, informeaza AFP.