Stiri pe aceeasi tema

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana regizata…

- Scurtmetrajul romanesc „Prin oras circula scurte povesti de dragoste”, regizat de Carina-Gabriela Dasoveanu (UNATC), a fost recompensat cu premiul al treilea in sectiunea Cinefondation din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, dedicata scolilor de film din intreaga lume.

- Filmul „Intregalde” al regizorului Radu Muntean reprezinta Romania la Cannes 2021: Pelicula concureaza in secțiunea paralela „Quinzaine des Realisateurs” Filmul „Intregalde” al regizorului Radu Muntean reprezinta Romania la Cannes 2021: Pelicula concureaza in secțiunea paralela „Quinzaine des Realisateurs”…

- Scurtmetrajul romanesc "Interfon 15", regizat de Andrei Epure, a fost selectat in competitia celei de-a 60-a editii a sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Titlurile filmelor incluse in selectia oficiala…

- Cannes 2021. Romania va fi reprezentata la Festivalul Internațional de Film de la Cannes atat de filmul „La Civil”. regizat de Teodora Ana Mihai, aflat in selecția oficiala, in secțiunea „Un Certain Regard”, cat și de regizorul Cristian Mungiu. Filmul „La Civil” o are ca personaj central pe Cielo, o...…

- Lungmetrajul „La civil”, regizat de Teodora Mihai si produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, si Michel Franco, a fost selectat in competitia Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, conform news.ro…