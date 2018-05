UPDATE. Pelicula a fost una dintre cele 21 de productii selectate in competitia oficiala a editiei de anul acesta a festivalului.



Cineastul japonez s-a aflat acum pentru a saptea oara in competitie la Cannes, unde a mai fost premiat in 2013, pentru „Like father, like son” (premiul juriului si mentiune speciala a juriului ecumenic).



„Shoplifters” spune povestea lui Osamu, care da spargeri impreuna cu fiul lui. Dupa o astfel de lovitura, ei intalnesc o fetita, pe care sotia lui Osamu decide sa o ingrijeasca.