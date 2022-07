Caniculă extremă în China. Acoperișurile se topesc, drumurile se deformează din cauza căldurii Zeci de orașe chinezești sint in alerta de canicula. Acoperișurile se topesc și drumurile cedeaza, iar vremea sufocanta ii determina pe oameni sa caute racoare in adaposturi subterane. Pina marți dimineața, 68 de orașe – inclusiv Shanghai și Nanjing – au emis alerte roșii, cele mai inalte dintr-un sistem de avertizare de canicula pe trei niveluri, prognozind temperaturi de peste 40 de grade Cel Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Shanghai s-a sufocat miercuri sub valul de canicula - mercurul din termometre a urcat pana la 40,9 grade Celsius in metropola chineza, doborand recordul pentru cea mai ridicata temperatura, stabilit in 1873, conform serviciilor de meteorologie.

- Este alerta de canicula in China, unde zeci de orașe se afla sub un val de aer cald. Drumurile au inceput sa cedeze, acoperișurile caselor se topesc, iar caldura sufocanta ii determina pe oameni sa caute racoare in adaposturile subterane.

