- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, s-a intalnit miercuri, la Washington, cu omoloaga sa din Germania, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. El s-a declarat satisfacut de contributia Germaniei la NATO. DPA reaminteste ca guvernul la Berlin a anuntat recent cresterea cu 80% a cheltuielilor…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti, dupa summitul istoric din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ca doreste sa viziteze "la momentul potrivit" capitala nord-coreeana si sa-l invite pe Kim la Washington, pentru a oficializa apropierea relatiilor, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP. "L-am declarat…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa ''colaboreze strans'' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian, dupa amenintarile acestuia din urma ca va anula intalnirea, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a exprimat marti sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat in Turcia sub suspiciunea de legaturi cu o retea acuzata de orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Washington si Ankara,…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba. ''James Comey a organizat…

- Declaratie de razboi lanasata de presdintele Statelor Unite ale Americii, Donlad Trump, pentru Rusia si Siria. "Rusia, pregateste-te! Rachetele catre Siria vor veni. Este amenintarea fara precedent a unui presedinte american", a fost mesajulpostat de Donald Trump pe Twitter. …