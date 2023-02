Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției ii va audia, astazi, pe cei doi candidați pentru funcția de procuror general al Romaniei – Alex Florența, fostul șef al DIICOT Timișoara și imputernicit la conducerea Serviciului de crima organizata din cadrul structurii centrale a anti-mafia, și Gabriela Scutea, actualul procuror…

- Ministerul Justiției a anunțat cine sunt procurorii care și-au depus dosarele și indeplinesc condițiile pentru a candida la funcțiile de procurorul general al Romaniei, șef al DNA și șef al DIICOT. La funcția de procuror general al Romaniei, Gabriela Scutea, care ocupa funcția, a intrat in competiție…

- Daca Nicolae Robu nu e dispus sa se supuna votului colegilor sai pentru a obține candidatura pentru un nou mandat de primar al Timisoarei, actualul viceprimar, Cosmin Tabara, președintele PNL Timișoara, este primul candidat care va trece prin votul filialei județene a partidului pentru a se lupta cu…

- Accident grav la iesirea din Timisoara, pe Calea Lugojului, in aceasta dimineata. Pompierii de la ISU au intervenit dupa un accident in care au fost implicate doua autoturisme. Unul dintre autoturisme a fost proiectat intr-un stalp in urma impactului cu cealalta masina si o femeie ramasa blocata a fost…