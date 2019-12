Sylvie Goulard, care nu a fost numita in noua Comisie Europeana din cauza acestei anchete, a fost inculpata pentru deturnare de fonduri publice, dupa audierea ei la tribunalul din Paris.



Magistratii tribunalului din Paris au inculpat din 15 noiembrie mai multe persoane in cadrul acestei anchete, in special pentru ''complicitate la deturnare de fonduri publice''. Printre acestea se afla fostul ministru al justitiei Michel Mercier si directorul financiar al partidului centrist MoDem, Alexandre Nardella. Presedintele MoDem, Francois Bayrou, este convocat pentru vineri.



Magistratii…