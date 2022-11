Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca pana in vara anului viitor se va extinde la nivel national emiterea cartii electronice de identitate. „Cartea de identitate electronica, ca si semnatura digitala calificata, va permite cetateanului autentificarea in sistemul informatic, in sistemele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca din vara anului viitor va incepe, in Bucuresti, implementarea proiectului privind emiterea cartii de identitate electronica, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, joi, ca din vara anului 2023 va incepe, in București, implementarea proiectului cu privire la eliberarea carții de identitate electronica.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, spune joi ca din vara anului viitor va incepe, in Bucuresti, implementarea proiectului privind emiterea cartii de identitate electronica. Masura va fi extinsa treptat și in alte orașe.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, la evenimentul "Romania Digitala - Romania Liberala", ca peste 5.200 de carti electronice de identitate au fost emise, in cadrul proiectului-pilot derulat la Cluj-Napoca.

- ​Peste 5.200 de carți electronice de identitate au fost emise pana acum in cadrul proiectului pilot din județul Cluj, a anunțat joi Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, potrivit News. Pana in vara anului viitor proiectul se va extinde la nivel național. Carțile de identitate cu cip vor avea dimensiunea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, ca peste 5.200 de carti electronice de identitate au fost emise, in cadrul proiectului-pilot derulat la Cluj-Napoca, iar anul viitor proiectul va fi implementat si in Bucuresti, dar si in alte mari orase din tara. Pana in anul 2026, intre 5…

- Peste 5200 de carți electronice de identitate au fost emise pana acum in cadrul proiectului pilot din județul Cluj, iar pana in vara anului viitor vom extinde la nivel național emiterea carții electronice de identitate, a anunțat joi Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.