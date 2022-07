Când vor avea toți românii buletine cu cip și ce vor putea să facă cu ele Romanii vor trebui sa aiba carți noi de identitate pana in 2031. Acestea vor avea cipuri cu antena proprie incorporata și vor asigura un nivel maxim de securitate. Noutatea fața de carțile de identitate actuale este faptul ca pe cip sunt stocate doua amprente digitale și o amprenta faciala. Nu in ultimul rand, cu noile buletine, care au dimensiunea unui card bancar., se vor putea efectua plați contactless, dupa cum se arata in caietul de sarcini al contractului de achiziție, lansat de Imprimeria Naționala pentru cipuri și materia policarbonat cu antena inserata, potrivit Economedia. ”Cipul este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Compania Naționala Imprimeria Naționala a lansat contractul de achiziție pentru cipuri și material policarbonat cu antena inserata – materiale necesare pentru fabricarea noilor carți de identitate electronice ale romanilor.

