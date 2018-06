Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele alegeri pentru functia de primar al municipiului Chisinau vor avea loc odata cu scrutinul local general din iunie 2019, potrivit unei hotarari a Comisiei Electorale Centrale (CEC) aprobate vineri in urma deciziilor justitiei care a invalidat recentele alegeri locale anticipate, relateaza…

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost achitat, in prima instanta, in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru instigare la abuz in serviciu, infractiune ce ar fi fost savarsita in legatura cu asfaltarea unui drum. Tribunalul Arges a decis, joi,…

- Parlamentarii argentinieni urmeaza sa voteze un proiect de lege privind legalizarea avortului, anunța BBC, citat de hotnews.ro. Legea ar permite avortul in cazul femeilor insarcinate pana la 14 saptamani. Proiectul a dus la o divizare in randul deputaților, cele doua tabere pro și contra fiind relativ…

- Felix Banila, candidatul propus de ministrul justiției la conducerea DIICOT, este audiat, marți, de Secția pentru procurori a CSM. Procurorul bacauan Felix Banila a ajuns, marți dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde va fi audiat in cadrul Secției pentru procurori, care va…

- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta luni amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat, informeaza Agerpres. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de…

- Circa 115.000 de locuitori ai municipiului Chisinau si-au exercitat dreptul la vot catre ora 13:00, ceea ce constituie 18,23% din numarul alegatorilor inscrisi pe listele electorale, in cadrul celui de-al doilea tur de scrutin pentru functia de primar al Capitalei Republicii Moldova, informeaza Radio…

- Alegeri locale, Republica Moldova. La Chisinau are loc, duminica, cel de-al doilea tur al alegerilor anticipate pentru functia de primar general. Potrivit Consiliului electoral de circumscriptie, toate birourile de vot s-au deschis la ora 07.00 fara incidente, informeaza Radio Chisinau. In prima ora…

- Wess Mitchell, asistentul Secretarului de Stat american, a declarat ca Republica Moldova este pe prima linie de confruntare geopolitica, ca apreciaza eforturile depuse pentru promovarea reformelor și ca incurajeaza continuarea acestora, potrivit Radio Chișinau. „SUA vor acorda R. Moldova intreg suportul…