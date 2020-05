Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri seara ca s-ar putea scoate obligativitatea de purtare a maștii, in situația in care Romania se afla pe panta descendenta. Potrivit ministrului Sanatații, pana in prezent au fost testați aproximativ 270.000 de romani. „Am avut o alternanta a numarului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta descendenta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie. Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viața de „cvasi-normalitate”. Este momentul in care…

- Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viata de „cvasi-normalitate". Este momentul in care s-ar putea renunta chiar si la mastile de protectie, a aratat Nelu Tataru, vineri seara, intr-un interviu pentru Digi24. Ministrul a explicat insa ca ar putea interveni si o situatie contrara…

- Masca de protecție a devenit o nevoie in randul majoritații oamenilor. Aceasta este recomandata ca un factor de aparare impotriva virusurilor. Mai mult, masca de protectie poate fi utila și impotriva alergiei la ambrozie.

- "Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate Publica, autoritatilor locale, necesarul de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale. In…

- Radu Banciu a comentat, in ediția de joi seara a emisiunii „Lumea lui Banciu” problema maștilor de protecție cumparate de Guvernul Romaniei, care prezinta defecte și sunt neconforme cu legislația Uniunii Europene și care au ajuns la medicii din spitalele romanești. "Suntem protejați de stat. Statul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca romanii trebuie sa știe ca maștile de protecție trebuie schimbate dupa maximum patru ore pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta....

- Pentru a avea un tablou comprehensiv, vom spune ca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze traiesc mai mult de 7 milioane de oameni și au fost inregistrate mai puțin de 170 de cazuri și doar patru decese din cauza noului virus corona. Daca comparam aceste cifre cu…