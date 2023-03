Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana incurajeaza statele comunitare sa renunțe la incalzirea locuințelor cu ajutorul centralelor pe gaze naturale. Momentan acesta intenție se afla in stadiul de recomandare, insa nu se știe cat timp va mai dura pana cand renunțarea la combustibilii fosili sa devina cerința obligatorie.Consultat…

- Astazi, 28 februarie, este ultima zi in care producatorii și comercianții se pot inscrie pe platforma ReturRO, pentru a funcționa ca centre de colectare. De la finalul acestui an, de fiecare data cand vom cumpara o bautura, in orice tip de ambalaj - de plastic, sticla sau aluminiu - va trebui sa platim…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunța ca toți producatorii și comercianții de bauturi trebuie sa se inregistreze in baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). Precizarile oficialului din Guvernul Ciuca au venit marți, 31 ianuarie. Inscrierea este obligatorie și trebuie facuta pana pe…

