- Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a declarat joi ca raspunsul Statelor Unite la garanțiile de securitate solicitate de Rusia ofera speranța pentru un dialog serios, dar doar asupra problemelor secundare, nu și celor fundamentale, relateaza Reuters , citand agențiile de presa din Rusia. Lavrov…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi este asteptat la inceputul anului 2022 in Rusia, la invitatia omologului sau rus Vladimir Putin, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului iranian, informeaza AFP. "In cadrul interactiunii strategice intre Iran si Rusia, Putin l-a invitat pe presedintele…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Președintele rus Vladimir Putin nu a avut niciun motiv special de bucurie dupa discuția cu omologul sau american Joe Biden. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov. {{573013}}Astfel purtatorul de cuvint al șefului statului a raspuns la intrebare, care a fost…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin vor avea marti o intrevedere prin videoconferinta, au anuntat sambata Kremlinul si un oficial al Casei Albe, o discutie foarte asteptata intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Occident legate de Ucraina, relateaza…

- P​resedintele american Joe Biden a criticat liderii chinez si rus pentru ca nu participa la Conferinta Natiunilor Unite privind schimbarile climatice ce are loc la Glasgow. Într-un discurs tinut marti noapte, Biden a spus ca desi clima reprezinta „o problema uriasa”, China „a…