Când va lovi valul 5 al pandemiei România. Predicția unui medic din prima linie „Daca incidenta bolii a scazut, asta nu inseamna sa nu mai respectam regulile de protectie, respectiv sa purtam masca in zonele aglomeratre, inclusiv afara, sa purtam masca mai ales in mijloacele de transport in comun, sa ne spalam pe maini, sa ne dezinfectam, sa pastram distanta sociala. Sunt reguli care trebuie categoric respectate in continuare. Si asta mai ales in contextul acestei tulpini noi, Omicron, care este mult mai contagioasa decat tulpina Delta care a facut ravagii in valul 4 la noi, si care, se pare, este mult mai agresiva”, a precizat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi, scrie … Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul Octavian Jurma trage un mare semnal de alarma privind pericolul reprezentat de noua varianta mutanta Covid, care ar putea declanșa valul cinci al pandemiei. Cunoscutul medic le recomanda cetațenilor sa se vaccineze in numar mare, inclusiv acelora care au trecut prin boala. „Aceleași metode…

- Ieri, la nivelul judetului Iasi au fost raportate 39 de noi cazuri de infectie cu COVID-19. Incidenta scade in continuare, dar raportul dintre numarul de internari si externari, chiar daca sunt putine cazuri, este nefavorabil. Au fost internati 15 noi pacienti cu Covid, si doar doi au parasit spitalul…

- Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, in aceasta dimineața, practic, s-a transformat in secție ATI Covid. 20 de pacienți erau ventilați mechanic și alți zece pe aport de oxigen, nemaifiind niciun loc liber, a declarat directorul DSP, Vasile Cepoi. El a adaugat ca la Spitalul…

- "In prezent, nu mai sunt locuri la ATI. La UPU a Spitalului Sfantul Spiridon sunt 10 pacienti pe sectia de Terapie Intensiva si alti trei pacienti intubati non covid", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Vasile Cepoi, directorul DSP Iași."Desi am crescut capacitatea cu 130 de paturi cu…

- Potrivit bilanțului coronavirus, in spitalele din Romania se aflau, luni, 5.288 de persoane bolnave de COVID-19, dintre care 633 la Terapie Intensiva. Dintre cei aproape 6000 de romani internați, 162 sunt copii sub 18 ani. Dintre aceștia, 152 fiind internați in secții și 10 la ATI.La Iași, cel mai mic…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica, 12 septembrie, ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania. Șase dintre aceștia sunt la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”,…

- La nivelul judetului, au fost raportate 87 cazuri noi de infectie Covid sambata si 97 duminica. Alte patru persoane au murit la Iasi in urma infectiei, in acest weekend. Sase dintre cei noua copii din tara infectati cu COVID-19, internati pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), sunt la…