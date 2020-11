Când va începe comercializarea brazilor în Moldova CHIȘINAU, 22 noiembrie - Sputnik. Brazii de la pepinierele agenției de stat ”Moldsilva” vor fi scoși la vanzare in mai puțin de o luna. Administrația intreprinderii de stat va reduce prețurile pentru simbolul principal al sarbatorilor de iarna cu circa 20%. Acest lucru l-a declarat pentru presa directorul intreprinderii Dumitru Cojocaru. © Sputnik / Evgenya NovozheninaDecorațiuni de ieri și de azi: Cum s-au modificat jucariile de brad de-a lungul timpului18 Potrivit șefului intreprinderii, la fel ca și in anii precedenți, copacii vor fi comercializați pe la mijlocul lunii decembrie,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

