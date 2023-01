Stiri pe aceeasi tema

- Carnavalul anual, organizat in portul Calabar, sudul Nigeriei, din 2004 incoace, ține timp de o luna și este considerat cea mai mare petrecere stradala din Africa, relateaza BBC . Festivalul extrem de popular atrage turiști locali și straini pe tot parcursul lunii decembrie. Carnavalul din acest an…

- Cel puțin doua persoane au murit și sute de case au fost avariate sau distruse intr-un incendiu care a izbucnit joi, 22 decembrie, in stațiunea de pe litoralul chilian Vina del Mar, din regiunea Valparaiso, determinand guvernul sa declare stare de urgența, relateaza Reuters și AFP, citata de France…

- ■ edilii municipiului se straduiesc sa alcatuiasca un program cat mai variat cu prilejul Sarbatorilor de iarna ■ din program nu vor lipsi Targul de Craciun, concerte de colinde, Trenulețul lui Moș Craciun, Nunta de Aur, Caleașca lui Moș Craciun, Festivalul de datini și obiceiuri și predarea ștafetei…

- SMURD Campeni a intervenit, joi dimineața, pentru acordarea primului ajutor medical la un accident petrecut in localitatea Albac. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o persoana rasturnata cu un tractor, politraumatizata, inconștienta, neincarcerata. Ulterior, ISU a comunicat ca e vorba de…

- Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an și are intotdeauna aceeași durata. In postul dinaintea sarbatorii Nașterii Domnului, credincioșii respecta mai multe tradiții și datini, inclusiv zile de post negru. Afla cate zile are Postul Craciunului și care sunt semnificațiile…

- Mai multe state din Golf, China si Malaezia au cheltuit peste 750.000 de dolari la un hotel din Washington detinut de Donald Trump in timpul presedintiei sale, potrivit unor documente publicate luni de Congresul SUA.Miliardarul republican - care este asteptat sa anunte marti ca va candida…

- Cristi Balaj (51 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a prefațat partida din Conference League, pe care ardelenii o vor disputa impotriva formației kosovare FC Ballkani, in etapa cu numarul 6 a fazei grupelor UEFA Conference League. CFR Cluj - Ballkani se joaca diseara, de la 19:45, liveTEXT pe…