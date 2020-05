Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ziua Eroilor, sarbatorita de Inalțarea Domnului, in semn de recunoștința fața de militarii care au murit pe campul de lupta Ziua Eroilor, sarbatorita de Inalțarea Domnului, in semn de recunoștința fața de militarii care au murit pe campul de lupta Ziua Eroilor a fost decretata sarbatoare…

- Sven Hassel a fost un scriitor remarcabil, nu lipsit de controverse, care a scris romane despre Frontul de Est din al Doilea Razboi Mondial. Din 1953, a scris 14 romane, toate la persoana I, care au fost traduse in 25 de limbi și publicate in peste 50 de țari. In 2020 a aparut o noua reeditare la editura…

- Noua persoane au pierdut lupta cu coronavirusul numarul total de decese ridicandu-se la 628. Sunt persoane cu varste cuprinse intre 41 și 97 de ani din Bacau, Galați, Mureș, Botoșani, Argeș și Alba. Printre aceste noua persoane se numara și doua de la Caminul de Batrani din Galați. Deces 620 Femeie,…

- Nicio tara nu a adoptat masuri de sprijin pentru companiile afectate de criza care sa fie suportate de furnizorii de utilitati, a declarat, miercuri, directorul executiv al Nicio tara nu a adoptat masuri de sprijin pentru companiile afectate de criza care sa fie suportate de furnizorii de utilitati,…

- SUA au atins luni pragul de 10.000 de decese cauzate de coronavirus, arata datele Universitatii Johns Hopkins. Potrivit Departamentului pentru Veteranii de Razboi, aceasta cifra a depasit-o pe cea a deceselor de pe campul de lupta in șase razboaie in care a fost implicata tara, scrie USA Today, potrivit…

- Compania Autoliv ia in considerare faptul ca pandemia de coronavirus va avea implicații negative asupra operațiilor companiei in Romania, in primul rand prin impactul pe care extinderea virusului il va genera asupra pieței automotive in general. Compania evalueaza in mod constant evoluția epidemiei…

- In jur de 12.000 de pacienti mor, anual, in Romania, din cauza infectiilor din spitale! Multi dintre ei s-au internat pentru o apendicita, un polip, o amigdalita. Fara comorbiditati, fara cancere in ultima faza, fara hipertensiune, fara diabet. Oameni care au intrat sanatosi pe usa spitalului si care…