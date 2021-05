Când sunt Rusaliile în 2021. Obiceiuri și tradiții din popor Rusaliile reprezinta una dintre cele mai mari sarbatori creștine dupa Paște și se sarbatorește intotdeauna duminica, la 50 de zile de la Invierea Domnului. Rusaliile sau Duminica Mare este sarbatoarea inchinata Duhului Sfant și totodata sarbatoarea intemeierii primei biserici creștine din Ierusalim. Rusaliile in 2021 vor fi sarbatorite de credincioșii ortodocși și greco-catolici duminica, pe data de 20 iunie. A doua zi de Rusalii, pe data de 21 iunie, creștinii vor avea o zi libera pentru a se bucura din plin de aceasta sarbatoare. Catolicii sarbatoresc Rusaliile mult mai devreme, pe data de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

