Stiri pe aceeasi tema

- Marți a fost predat amplasamentul catre constructor și au fost demarate oficial lucrarile de modernizare a DJ204C – Vintila – Voda – Sarulești – Bisoca, proiectul Consiliului Județean Buzau fiind finanțat prin Programul Național de Dezvolatre Locala II. Președintele Consiliului Județean Petre Emanoil…

- Primarul din Radauți, Nistor Tatar, a anunțat ca au fost reluate lucrarile de asfaltare pe strazile din acest municipiu. Nistor Tatar a precizat ca din cauza condițiilor meteo nefavorabile, saptamana trecuta au fost sistate lucrarile de asfaltare. „Așa cum este normal, odata cu imbunatațirea condițiilor…

- Au inceput lucrarile privind introducerea rețelelor de apa in Comuna Mica. Startul lucrarilor a fost dat marți, 2 iunie, iar termenul de finalizare a lucrarilor in zona Mica-Unguraș este 18 mai 2022. Articolul Au inceput lucrarile pentru introducerea rețelelor de apa in comuna Mica apare prima data…

- Caminul cultural din comuna Adancata arata intr-un mare fel. Asta ca urmare a lucrarilor de reabilitare și modernizare efectuate cu fonduri europene lucrari care i-au dat o noua fața și i-a largit funcționalitatea. Primarul Viorel Cucu, ne-a informat ca recepția finala a lucrarilor a fost facuta vinerea…

- Primaria Constanta reia licitatia pentru achizitia serviciului de dirigentie de santier pentru suprainaltare si modernizare cladire sala de tenis de masa in cadrul Liceului Nicolae Rotaru Valoarea estimata a contractului este de 23.105 lei Primaria Constanta reia licitatia pentru achizitia serviciului…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare ale strazii Alexandru Ioan Cuza sunt in plina desfașurare. Dupa reabilitare, strada va face legatura cu intrarea/ieșirea din Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ✅ ???? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????̦???????????? ???????? ???? ???????????????? ????????????????????????????????????????̆, ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ????-????.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, miercuri, contractul de executie a lucrarilor de modernizare a unui tronson de 46,2 kilometri ai drumului judetean Suceava – Dolhasca – limita cu judetul Iasi, valoarea proiectului fiind de 110 milioane lei. ‘Semnam astazi, 22…