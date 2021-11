Când se vor deschide și unde vor avea loc Târgurile de Crăciun 2021? Condițiile impuse participanților Cateva municipalitațile au decis totuși sa organizeze anul acesta targuri de Craciun, cu respectarea condițiilor sanitare in criza sanitara actuala. Accesul va fi in baza unui bilet și cu certificat verde. Deși primarul Capitalei, Nicușor Dan s-a aratat sceptic daca contextul pandemic va evolua, totuși, primaria Capitalei anunța nu unul ci doua targuri ce vor fi deschise in București. Primul -Bucharest Christmas Market- va fi inagurat in Piața Universitații, pe 26 noiembrie și va fi deschis pana pe 26 decembrie a.c., cu implicarea municipalitații (care-și va recupera banii din inchirieri).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

