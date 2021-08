Când se va atinge vârful valului 4. Ce spun specialiștii Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca, a comentat cifrele momentului, peste 1.300 de cazuri in ultimele 24 de ore. Referior la cazurile de la ATI, mediul a precizat ca „in acest moment discutam de aceeași severitate a bolii, nu s-a schimbat nimic in severitatea dezvoltata de noile variante ale bolii”. Potrivit lui Radu Țincu, ceea ce ii ingrijoreaza pe medici este „creșterea numarului celor diagnosticați pozitivi”. „Avem aproximativ 1300 de pacienți diagnosticați cu SARS-CoV-2. 24% dintre aceștia vor dezvolta in perioada urmatoare, in 10-14 zile, forme severe care vor ajunge in ATI. Cel mai probail… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

