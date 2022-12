Stiri pe aceeasi tema

- Emi de la "Noaptea Tarziu" a vorbit, de curand, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre planurile pe care le are alaturi de partenera sa. Cei doi indragostiți au facut dezvaluiri despre nunta, dar și despre venirea unui copil in viața lor. Cand vor avea loc cele doua momente importante.

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- Nunta secreta in showbiz-ul romanesc! Carmen de la Salciua se casatorește cu alesul inimii sale, Marian Corcheș. Cantareața a decis sa faca marele pas la altar, astfel ca astazi va avea loc marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lidia Fecioru a oferit detalii emoționante despre nunta fiului ei. Ce a spus bioenergoterapeuta despre marele eveniment. Unde a avut loc casatoria tinerilor indragostiți, dar și de cat timp a fost programata.

- Nicoleta Nuca a facut declarații, la Antena Stars, in care a vorbit despre nunta! Cand și unde va avea loc marele eveniment. De asemenea, artista a vorbit și despre schimbarile pe care a fost nevoita sa le faca pentru ca, atunci cand se privește in oglinda, sa se accepte așa cum e.

- Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Florin Popa. Aceștia au impreuna o fetița in varsta de un an. Dupa ce, in urma cu puțin timp, au facut cununia, cei doi se gandesc și la nunta. Ce declarații a facut artista, dar și cand va avea loc mare eveniment.

- Ana Baniciu se pregatește intens de nunta cu logodnicul sau, Edy Kovacs. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca anul viitor, iar artista a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, noi detalii despre nunta. Iata unde va avea loc marele eveniment din viața lor!