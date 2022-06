Când pleacă de la Iași trenurile estivale, de sezon Din 10/11 iunie 2022, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului estival de transport "Trenurile Soarelui". Turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii pana la data de 11/12 septembrie 2022. Toate regiunile tarii vor fi conectate in perioada verii cu destinatiile de vacanta cele mai cautate de pe litoralul romanesc, CFR Calatori oferind tuturor posibilitatea de a calatori fie cu trenurile directe dinspre Arad, Deva, Timisoara Nord, Resita Nord, Oradea, Satu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

