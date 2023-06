Stiri pe aceeasi tema

- Postul Sfinților Petru și Pavel este unul dintre cele mai importante de an și este respectat cu strictețe de mulți creștini. Acesta mai este denumit și Postul Sanpetrului, iar durata lui poate varia de la an la an. Aflați in randurile urmatoare cand incepe Postul Sfinților Petru și Pavel 2023. Cand…

- Cand incepe POSTUL Sfinților Petru și Pavel. Cat dureaza in acest an. Zilele cu dezlegare la pește, tradiții, superstiții Calendar ortodox 2023: Postul Sfinților Petru și Pavel va incepe luni, 12 iunie. In acest an, postul se va ține timp de doua saptamani și jumatate. Mai este numit și Postul Sanpetrului.…

- Pentru ca, iata, a trecut si Inaltarea, iar pana la Postul Sfintilor Petru si Pavel mai este olecuta, haideti sa vorbim cu cartile nitelus mai pe fata despre ce se intampla la partidoiul iesean! Adica ce se dezbate si seara pe la terase, dupa ce pleaca lumea de la sediu. Caci aicea, dupa cum vedeti…

- La mulți ani, Irina! Copila chinuita de tatal ei, pentru credința sa Sfanta Irina a trait pe vremea Sfantului Timotei, care era Episcop in Efes dupa martirizarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Ea era fiica unui mare dregator roman, Liciniu, si, inainte de a fi botezata, numele ei era Penelope. Pe…

- Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe l-a numit pe Serghei Lavrov „un clovn” și a afirrmat ca liderii Rusiei teroriste ar trebui sa fie judecați, ca raspuns la comentariile diplomatului rus legate de președintele ceh, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Lipavsky a scris pe Twitter ca „declarațiile clovnului…

- In ziua praznicului Bunei Vestiri, sambata, 25 martie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, s-a rugat impreuna cu obștea Manastirii buzoiene Ciolanu. Calugarii de la acest așezamant monahal și numeroși credincioși au participat la Sfanta Liturghie savarșita de…

