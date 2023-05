Când încep înscrierile la Bacalaureat 2023 Cand incep inscrierile la Bacalaureat 2023. Evaluarea Naționala și Bacalaureatul se apropie. In doar cateva zile incep inscrierile, iar elevii se pregatesc deja de examene. Conform calendarului publicat de Ministerul Educației pentru aur școlar 2022-2023, elevii claselor a XII-a vor incheia cursurile pe data de 2 iunie 2023. Cand incep inscrierile la Bacalaureat 2023 In ceea ce privește inscrierile la Bacalaureat 2023, acestea se fac incepand cu luni, 29 mai, pana pe 2 iunie. prima proba incepe pe 12 iunie și este evaluarea competențelor lingvistice la limba romana. Probele scrise la Bacalaureat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

