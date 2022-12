Stiri pe aceeasi tema

- A pasit cu stangul pe teritoriul Republicii Moldova. Un cetatean american a ajuns in atentia autoritatilor chiar din primele minute cand a ajuns in tara noastra. Acesta a venit la noi cu un avion de pe cursa Viena - Chisinau.

- In urma cu cateva zile, Jorge a avut parte de un moment mai puțin placut in trafic. Mai exact, artistul a fost sancționat de autoritați, dupa ce a fost oprit de Poliția Rutiera. De aceea, Jorge a fost nevoit sa se deplaseze cu un alt mijloc de transport, mai exact cu trenul, pentru a veni sa iși ia…

- Dosar penal și ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui cetațean bulgar de 47 de ani, in Mehedinți. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca transporta cartușe cu țigari netimbrate, in valoare de 1,5 milioane de euro Barbatul a fost oprit in trafic de polițiștii de la frontiera.

- (P) Deși vremea de afara pare sa ne aminteasca mai mult de o toamna tarzie și blanda, nu ar trebui sa uiți ca in calendar, anotimpul iernii se apropie cu pași repezi. Iar odata cu sosirea sezonului rece, conducerea autovehiculului in condiții specifice de iarna devine cu mult mai riscanta, mai ales…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a ținut discursul la „Euro-Atlantic Resilience Forum - Black Sea Perspectives” ragușit. „Am cerut sprijinul șefului nostru de la Departamentul de Urgențe, și pentru prima data nu are nicio soluție”, a spus el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cand ești Florin Prunea iți permiți orice, chiar și sa incalci regulile de circulație. Fostul portar al Naționalei nu ține cont de culoarea semaforului atunci cand se afla la volanul autoturismului și este pe graba. Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Cel mai bogat om de afaceri din Oltenia a facut un accident, baut la volan, iar Politia a fost anuntata fara ca el si victima sa stie.Accidentul a avut loc marti noapte, cand omul de afaceri Constantin Isvoranu, cel mai mare constructor și asfaltator din Oltenia, aflat pe locul 4 in topul Forbes, circula…

- Un șofer roman in varsta de 27 de ani a fost reținut in Olanda dupa ce a fost prins ca transporta in camionul sau o cantitate enorma de cocaina de aproape doua tone, evaluata de la peste 190 de milioane de euro, relateaza NL Times . Autoritațile olandeze au arestat un șofer roman care conducea un camion…