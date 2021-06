In fiecare an, bucureștenii dar și alți romani aflați in trecere sarbatoresc ziua Bucureștiului. Aniversarea se intinde pe o durata de trei zile, iar evenimentele sunt unele complexe. Zilele Bucureștiului se sarbatoresc la mijlocul lunii septembrie, in general perioada 19-21 septembrie. Anual, bucureștenii sunt surprinși cu fel de fel de concerte, reprezentanții, show-uri de lumini, targuri și nu numai. Cand este ziua Bucureștiului in 2021 și ce evenimente vor avea cu aceasta ocazie Pana in prezent nu se știe inca ce evenimente vor fi organizate cu aceasta ocazie, in contextul in care pandemia…