Despre utilitatea acestor electrocasnice nu cred ca este cazul sa vorbim, cu greu ne imaginam o locuința moderna fara o mașina de spalat rufe. Tocmai de aceea, atunci cand ea se defecteaza, cautam un service reparații mașini de spalat rufe la domiciliu in București-Ilfov sau in localitatea in care locuim, respectiv cat mai aproape de casa. In cazul in care mașina este veche sau reparațiile costa prea mult, ne gandim sa o inlocuim cat mai rapid. Ne dorim ca tehnicienii la care apelam sa ajunga la noi cat mai repede, ideea de a spala un morman de rufe murdare de mana nu este prea incantatoare. Verificari…