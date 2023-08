Stiri pe aceeasi tema

- George Simion are interdicție de intrare pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de trei ani. Este informația oficiala, transmisa chiar de la varful Serviciului de Securitate al Ucrainei. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat oficial, intr-un raspuns pentru publicația Podul.ro, faptul ca liderul…

- Germania este pregatita sa ofere asistenta militara Poloniei, prin intermediul Aliantei Nord-Atlantice, a afirmat vineri ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, in contextul amenintarilor Rusiei."Acolo unde au nevoie de sustinere partenerii nostri polonezi, noi vom oferi ajutorul. Polonia…

- Semne diacriticeTragica intamplare de la Aeroportul Internațional din Chișinau, soldata cu pierderea a doua vieți, nu poate fi trecuta cu vederea, deoarece denota nu numai o grava problema organizaționala, administrativa in asigurarea securitații, ci și o mai grava problema generala, de ordin politic.…

- UPDATE 18:28 - Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a marturisit marti ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa nu-l asasineze pe seful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, in timpul rebeliunii pornite de acesta si la care in final a renuntat in urma unei intelegeri mediate de…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a avertizat marți ca Rusia va ataca centre de comanda ucrainene, in cazul unor bombardamente cu armament din Occident pe teritoriul rus sau in Crimeea anexata, relateaza AFP, potrivit News.ro. „Ucrainenii planifica sa loveasca teritoriul Rusiei, inclusiv Crimeea,…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki, din regiunea Zaporojie, in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa.