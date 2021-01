Când cade Paștele în 2021. În ce zile vom avea liber anul acesta Abia am intrat in noul an, dar romanii incep deja sa se gandeasca la urmatoarele sarbatori și se intreaba cand cade Paștele in 2021. Potrivit Calendarului Creștin , Paștele in 2021 cade pe 2 mai. Potrivit legislației, romanii vor avea libera și a doua zi de Paște, respectiv 3 mai. Anul acesta, Paștele cade a doua zi dupa 1 Mai, o alta zi libera , pe care o vom pierde, insa, avand in vedere ca va cadea intr-o sambata, zi libera oricum. Totuși, potrivit legislației, incepand cu 2018, romanii au liber și in Vinerea Mare. Anul acesta, sarbatoarea cade pe 30 aprilie. Paștele catolic va fi sarbatorit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In 2021, Paștele ortodox va fi sarbatorit in data de 2 mai, cand va fi o minivacanța de cinci zile. Paștele catolic va fi in 4 aprilie. Vinerea Mare este și zi libera pentru romani. Astfel, romanii vor avea, cu ocazia Paștelui, o minivacanța de cinci zile: vineri, 30 aprilie (Vinerea Mare), sambata,…

