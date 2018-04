Stiri pe aceeasi tema

- Pastele reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori anuale crestine, care comemoreaza evenimentul fundamental al crestinismului, Invierea lui Iisus Hristos, in a treia zi dupa rastignirea Sa din Vinerea Mare. Data de inceput a Pastelui marcheaza startul anului ecleziastic crestin. Exista unele…

- N-au ales nici Savarsin, nici Palatul Elisabeta. Membrii Casei Regale din Romania vor sarbatori Invierea Domnului in orase diferite ale tarii. Cu o suta de ani in urma, Regele Ferdinand și Regina Maria se aflau la Iași, in zilele de Paști ale anului 1918. In amintirea acelor zile istorice, in 2018,…

- Astfel, dupa cum explica pr. Constantin Sturzu, de la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, reperul astronomic si calendaristic dupa care se calculeaza Pastele este Echinoctiul de primavara, care are loc in fiecare an in jurul datei de 21 martie. Apoi, prima duminica de dupa prima luna plina care are loc…

- In secolul al IV‑lea s‑a hotarat modul prin care se stabileste data Pastelui. Acest lucru s‑a stabilit la Sinodul I Ecumenic (Niceea, 325). Parintele profesor Ene Braniste ne spune ca parintii acestui sinod au adoptat pentru aceasta practica generala, bazata pe calculul datei Pastilor obisnuit la Alexandria,…

- Credinciosii catolici sarbatoresc astazi Pastele. Potrivit recensamantului din 2011, 870.774 de cetateni romani s au declarat romano catolici, fata de 1.028.401 in anul 2002. In 2011, conform Institutului National de Statistica, din cei 684.082 de locuitori ai judetului Constanta, au declarat apartenenta…

- Cand pica Paștele in 2018. Daca in 2017, credinciosii ortodocsi si cei catolici au sarbatorit in aceeazi zi Pastele, in 2018 vor fi date diferite. In acest an, catolicii vor sarbatori Invierea Domnului cu o saptamana inainte de ortodocși. Cand pica Paștele in 2018. Calcularea datei la care crestinii…

- A inceput Postul Mare. Ce sa faci si ce sa nu faci in Postul Pastelui Postul Mare (Postul Pastelui) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. POSTUL MARE 2018. Postul Paștelui…