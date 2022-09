Când cade echinocţiul de toamnă anul acesta? Echinoctiul de toamna marcheaza inceputul toamnei din punct de vedere astronomic si trecerea soarelui din emisfera nordica in cea sudica. Pe parcursul unui an, se produc doua echinoctii. Primul, echinoctiul de primavara, se produce in martie, cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc, trecand din emisfera sudica in cea nordica. Al doilea echinoctiu, cel de toamna, se produce in septembrie, Soarele trece din emisfera nordica in cea sudica. Acest moment marcheaza inceputul toamnei astronomice. In 2022, echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 4:04 (ora Romaniei). De la un an la altul,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

