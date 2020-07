Stiri pe aceeasi tema

- Iata care au fost cele mai cautate mașini mici de oraș in primele patru luni din 2020, conform Wall-street.ro. Skoda Citigo se mentine in top 5 al celor mai cautate masini de clasa mica din Romania, desi cererea pentru acest model a scazut cu 90 la suta in primele patru luni. Sapte…

- RESITA – Trupul carbonizat al unui barbat de 29 de ani din Resita a fost gasit, astazi dimineata, intr-un salas distrus in totalitate de un incendiu. Potrivit Politiei, incendiul izbucnit la o casa din spatele unor blocuri din Govandari a fost raportat la 112, in jurul orei 4.17! „Din primele verificari,…

- • In luna mai 2020, inmatricularile de mașini second-hand au crescut cu 60% fața de luna aprilie, dar se afla inca sub nivelul anilor trecuți; • Autovit.ro, cea mai mare platforma online de tranzacții auto din Romania a inregistrat in luna mai o creștere cu 80% a numarului de cumparatori fața…

- Dupa vizitele de la Uzina Dacia Mioveni și Uzina Ford Craiova, premierul Ludovic Orban le recomanda romanilor sa cumpere mașini fabricate in Romania, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus.Citește și: Ion Cristoiu prezinta cele 'doua instituții care nu s-au lasat șantajate de regimul…

- ZIUA MUNCII 2020. In 1889, la primul Congres al Internationalei a II-a intrunit la Paris, in care a fost marcat centenarul Revolutiei Franceze (1789) si al Expozitiei Universale, Raymond Lavigne a facut propunerea ca, in 1890, sa fie organizate demonstratii internationale, in memoria victimelor grevei…

- In primele trei luni din 2020, romanii au inmatriculat 29 de mașini Tesla, dintre care opt Tesla Model 3 noi, șapte Tesla Model X (trei noi și patru second-hand), 14 Tesla Model S (trei noi și 11 SH).

- "Agility Prime" este un program al Aviației SUA care va debuta saptamana viitoare și in cadrul caruia 50 de producatori de vehicule aeriene electrice se vor intrece in a dovedi fiabilitatea acestor modele de mașini zburatoare, scriu jurnaliștii de la Breaking Defense.Forțele Aeriene vor sa arate ca…

- La inceputul pandemiei de coronavirus, mulți profesioniști din domeniul medical au fost ingrijorați ca pacienții cu astm pot fi un grup deosebit de vulnerabil pentru COVID-19. Astmul poate ingreuna respirația și poate declanșa tusea și se știe ca COVID-19 provoaca forme foarte agresive de pneumonie…