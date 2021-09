Vești bune pentru fanii Matrix. Afla chiar acum cand are loc premiera filmului Matrix 4 in cinematografele din Romania. Primul film Matrix a aparut in 1999, iar de atunci, seria a generat un numar foarte mare de fani in fiecare colț al mapamondului, iar al patrulea film este aproape gata. Cand are loc premiera filmului Matrix 4 in cinematografele din Romania Potrivit paginii de IMBD aferenta proiectului, noul Matrix va ajunge in cinematografe și pe HBO Max in aceeași zi. Pe de alta parte, in contextul in care in Romania nu exista decat HBO Go, soluția este sala de cinema. Premiera filmului Matrix…