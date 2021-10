Stiri pe aceeasi tema

- Situație neașteptata intre doi artiști cunoscuți! Jador iși bucura enorm fanii in momentul in care anunța o colaborare cu un alt cantareț cunoscut, dar se pare ca piesa nu o sa mai fie lansata, mai ales pentru ca aceștia nu se mai ințeleg așa de bine ca altadata. Cu ce artist s-a certat Jador. Fanii…

- Ultimul sezon al serialului „Vlad”, de la PRO TV, incepe chiar astazi (n.r. – luni, 6 septembrie). Sezonul patru este așteptat cu sufletul la gura de fanii serialului de succes, care sunt nerabdatori sa afle ce personaje noi apar și ce rasturnari de situații vor fi. Ce surprize pregatește serialul „Vlad”…

- Peter Gallagher a fost distribuit in sezonul 18 al serialului „Anatomia lui Grey/ Grey’s Anatomy”, informeaza Variety. Gallagher este intre ultimii actori care au fost cooptati in drama medicala de la ABC. Initial, a fost anuntat ca actrita Kate Burton va reveni in serial, reluan rolul lui…

- Vești bune pentru fanii celebrei emisiuni Insula Iubirii de la Antena 1. Avem noi informații despre cel de-al șaselea sezon. Cand incepe sezonul 6 al emisiunii? Incepe sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii, iar potrivit informațiilor obținute de paginademedia.ro , deși postul TV a mai inceput si anul…

- Serialul Vlad va mai avea un sezon – al patrulea – si va ajunge la final. Productia cu Adi Nartea in rol principal se va vedea din toamna pe Pro TV, anunta reprezentantii postului. Filmarile pentru sezonul 4 vor avea loc in aceasta vara. „In cel de-al patrulea sezon si ultimul, Vlad trebuie sa dea cartile…

- Actrita spaniola Itziar Ituno, interpreta personajului Raquel Murillo din serialul „Fabrica de bani/ La casa de papel”, va fi prezenta in luna august la Comic Con Summer Limited Edition si va fi primul star din aceasta productie care va ajunge la Bucuresti, informeaza News.ro. Fanii o vor…