Când apar primele cireșe românești în 2023 și ce preț recomandat vor avea Cei care iși propun ca aiba o masa cu care sa impresioneze cu adevarat, sigur pot apela la…cireșe. Inaintea apariției celor mai așteptate fructe autohtone, primele cireșe din import, comercializate la inceputul lunii, mai declanseaza in țara noastra o isterie generala privind valoarea de piața a fructelor. Cireșele ”de mai” ce ies ”pe tarabe” la sfarșitul lui aprilie a fiecarui an, nu se vand la kilogram ci la gramaj. Cele de Grecia vin primele pe piața noastra! Deabia la sfarșitul lunii mai a.c. se preconizeaza apariția cireșelor noastre, spune inginerul și pomicultorul Marius Roman. Dupa ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

