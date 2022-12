Cand a fost impodobil in lume, primul brad? Dar in Romania? Primul brad care a fost impodobit in Romania a fost la curtea regelui Carol I, in anul 1866, odata cu sosirea dinastiei Hohenzollern in Tarile Romane. Obiceiul a fost preluat imediat de boierimea bucuresteana a vremii, astfel ca, incepand din acel an, bradul impodobit a devenit unul dintre cele mai importante simboluri ale Craciunului, inclusiv in casele romanesti. Primul brad impodobit vreodata a fost in anul 1510, in Letonia. Zece ani mai tarziu, in 1521, printesa Helene de Mecklenburg aduce traditia in Franta, dupa ce s-a casatorit cu ducele de Orleans. Ulterior acestei date, bradul de Craciun… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

