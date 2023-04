Cancerul pancreatic: Scaunele urât mirositoare care “nu se elimină” ar putea semnala boala Simptomele cancerului pancreatic pot fi dificil de depistat, dar experții au avertizat asupra semnelor care apar in scaunul unei persoane. Aceasta boala apare atunci cand celulele canceroase cresc, se divid și apoi se raspandesc in pancreas, un organ care se afla in partea de sus a burții și care va ajuta sa digerați alimentele și sa produceți hormoni, cum ar fi insulina. Este adesea etichetat drept “ucigașul tacut”, deoarece majoritatea pacienților nu prezinta simptome pana cand cancerul nu se raspandește in organele din jur. Dar experții in sanatate au avertizat asupra semnelor revelatoare care… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

