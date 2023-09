Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar obstetrica-ginecologie la Spitalul Filantropia din Capitala, atrage atentia ca una dintre problemele de sanatate publica din Romania este cancerul de col uterin, insa aceasta boala poate disparea pe viitor datorita vaccinarii. Atat fetele, cat si baietii ar trebui…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Romania ar evolua din punct de vedere al indicatorilor starii de sanatate daca s-ar introduce disciplina „Educatie pentru sanatate” in scoli. In caz contrar, spune el, „vom avea o problema foarte serioasa din punctul…

- Medicul Dorel Sandesc intervine ferm in scandalul 'vaccinarii obligatorii': Oare se mai poate pune problema daca trebuie sau nu facut ceva?!?Medicul Dorel Sandesc, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara, afirma ca, in ceea ce priveste rata de vaccinare, Romania se afla pe ultimele…

- Romania ocupa ultimul loc in Uniunea Europeana la numarul de copii care ajung in crese. Potrivit Eurostat, doar 3% dintre cei cu varste pana la 4 ani sunt in unitatile de ingrijire din administratia statului. Problema locurilor in crese se vede cel mai bine in orasele mari unde si natalitatea are un…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu.Ca urmare a unei ședințe la Guvern, Marcel Ciolacu a cerut și ”decapitari”. Urmeaza sa fie zburat din funcție și…

- Sondaj Signal iDuna Signal iDuna Asigurare Reasigurare, numarul 1 in asigurarile de sanatate din Romania potrivit celui mai recent raport al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), anunța rezultatele sondajelor de opinie desfașurate in perioadele 26 octombrie – 19 decembrie 2022 și 27 martie –…

- Peste 60% dintre respondentii campaniei "Boala nu alege, dar tu DA" si-ar dori sa fie internati in sistemul de sanatate privat, nu public, potrivit unui sondaj realizat de o companie de asigurari, informeaza Agerpres.Cercetarea Signal Iduna a fost realizata in perioadele 26 octombrie - 19 decembrie…

- Cluj-Napoca este noul „Medellin de Romania”și „capitala drogurilor” pe timp de vara, susține Asociația Metro Urban, care cere municipalitații sa investeasca mai mult in campaniile de prevenție in școli.