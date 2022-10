Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a devenit ținta criticilor din țara și Uniunea Europeana. De vina este proiectul privind vanzarea unei parți a portului Hamburg, oraș unde a fost primar, catre o companie de stat chineza. Presa germana arata ca Olaf Scholz intenționeaza sa aprobe vanzarea, in ciuda avizelor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a lansat sambata un nou apel la reformarea Uniunii Europene, pentru a permite aderarea de noi membri, relateaza DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, l-a primit, luni, pe prim-ministrul ungar, Viktor Orban. Cei doi lideri au discutat despre reacțiile fața de invazia ruseasca din Ucraina, a transmis cancelaria germana.

- Vicepreședintele Consiliului Judetean Cluj, Vakar Istvan, a primit vineri, vizita unei delegatii chineze formate din oficiali și oameni de afaceri din Ningbo, Republica Populara Chineza, condusa de catre Yu Haidong, Directorul Departamentului de Afaceri CEEC din cadrul Biroului Municipal de Comerț din…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a pledat, luni, in discursul rostit in Cehia, pentru reformarea Uniunii Europene, pentru continuarea procesului de extindere si pentru consolidarea suveranitatii si apararii, in scopul respingerii "imperialismului si aut

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters. In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca „Schengen este una din cele mai mari realizari ale…

- China anunta ca a convocat diplomatii europeni acreditati la Beijing pentru a protesta fata de declaratiile emise de Grupul celor Sapte Natiuni (G7) si de Uniunea Europeana (UE), care critica exercitiile militare chineze amenintatoare din jurul Taiwanului, relateaza The Associated Press. Fii…