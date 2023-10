Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs in cadrul Summit-ului Comunitații Politice Europene de la Granada, Spania. El s-a adresat liderilor europeni spunandu-le ca „mulțumita Ucrainei, soldații voștri nu lupta impotriva Rusiei”, potrivit Stiripesurse. In discursul sau, președintele…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spera ca UE va deschide negocierile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova pana la sfarsitul anului, cerand ca sperantele acestor tari candidate sa nu fie dezamagite, potrivit AFP. Intr-un interviu acordat pentru European Newsroom, care reuneste…

- Mihai Covaliu , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman ( COSR ), a fost ales in unanimitate coordonator al Grupului Informal al Comitetelor Olimpice din Sudul și Sud-Estul Europei. Campion olimpic, mondial și european la sabie , președinte al FR Scrima , brasoveanul Mihai Covaliu a fost ales…

- Bancul a fost spus de catre premierul albanez Edi Rama, la Forumul Strategic din Slovenia, la care au asistat inclusiv premierii fostelor republici iugoslave - Croația, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Kosovo, dar și din Bulgaria. „Nu știu daca ați auzit ca Rusia are aceasta dicuție…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa admita noi state membre pana in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unui forum organizat in statiunea slovena Bled, relateaza Reuters."Cred ca trebuie sa fim pregatiti pana in 2030 sa ne extindem", a spus…

- Republica Moldova se alatura sancțiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Iranului. Astfel, in urma adoptarii acestor sancțiuni in contextul sprijinului militar oferit de Iran Rusiei, Uniunea Europeana interzice exportul catre Iran de componente utilizate la dezvoltarea și producția de vehicule…