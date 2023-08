Stiri pe aceeasi tema

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a declarat presei locale, ca dorește ca dreptul de a folosi numerar sa fie consacrat in Constituție. Ideea este promovata de ani de zile de Partidul Libertații, de extrema dreapta, potrivit Reuters.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer vrea ca dreptul de a folosi numerar sa fie inclus in Constituție. Aceasta masura este promovata de ani de zile de Partidul Libertații, de extrema dreapta, care il acuza acum pe Nehammer ca a furat ideea.

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a declarat presei locale, ca dorește ca dreptul de a folosi numerar sa fie consacrat in Constituție. Ideea este promovata de ani de zile de Partidul Libertații, de extrema dreapta, potrivit Reuters. „Problema banilor lichizi este foarte importanta pentru oameni. Este…

- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța (grupul Verzilor/ALE) susține, intr-un comunicat, ca in contextul politic european actual, Romania mai are o șansa de a adera la spațiul Schengen doar in luna decembrie a acestui an. Potrivit sursei citate, concluzia vine in urma dezbaterii publice, de ieri, a Comisiei…

- Ca sa nu va folosesc timpul, poate al multora de concediu, o sa fiu cat mai cuprinzator, legat de votul de azi al Parlamentului European, pe rezoluția ce contesta veto-ul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Schengen: – Romania are datoria și obligația de a se impotrivi, prin toate caile legale și…

- Noi divergențe intre liderii de la Bruxelles și oficialii din țarile care par ca se impotrivesc la orice decizie. Cancelarul austriac susține ca sistemul de acordare a azilului in Uniunea Europeana este depasit.

- Premierul Romaniei a precizat ca nu a apucat sa discute cu omologul din Austria, țara care se opune aderarii țarii noastre la Schengen, pe tema primirii in acest spațiu, „in perioada urmatoare”, fiind optimist, data fiind deschiderea celorlalte state.

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA, preluata…