Uniunea Europeana ar trebui sa adopte sanctiuni impotriva Turciei daca aceasta va continua sa incalce drepturile omului si suveranitatea Greciei in Mediterana de Est, afirma cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit DPA.



"Este periculos sa lasam impresia ca folosim standarde duble. Este corect sa adoptam sanctiuni impotriva Belarusului, dar ce facem cu Turcia?", a spus Kurz intr-un interviu pentru cotidianul italian La Repubblica.



In Turcia "exista jurnalisti si membri ai opozitiei in inchisoare. Iar acum are loc o incalcare a dreptului international impotriva Greciei.…