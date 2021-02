Daca Uniunea Europeana nu poate conveni asupra beneficiilor pentru persoanele vaccinate anti-COVID-19, care au fost testate ori au dobandit imunitate in urma infectiei cu noul coronavirus, atunci Austria si alte state membre care impartasesc aceeasi opinie vor avansa curand cu astfel de masuri, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, citat de agentia DPA. ''Consider ca acest proiect trebuie implementat in primavara - daca nu in toata Europa, va trebui sa o facem la nivel national si prin intelegeri cu alte state care au politici similare'', a spus Kurz la o conferinta…