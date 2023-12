Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu au voie sa faca preoții: Sfantul Sinod a transmis masurile canonice impotriva corupției, aplicabile in interiorul BOR Ce nu au voie sa faca preoții: Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un comunicat oficial in care prezinta masurile canonice și sancțiunile aplicabile in Biserica Ortodoxa Romana,…

- Miercuri se deschide sesiunea de validare a instalatorilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, anunța Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Cererile pot fi depuse in aplicatie, in perioada 22 – 28 noiembrie. ”Administratia Fondului pentru Mediu anunta, luni, ca organizeaza sesiune de…

- Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) și managerii celor 19 spitale cer Executivului modificarea OUG nr.90/2023, deoarece are ”un impact deosebit de negativ” asupra sistemului de sanatate. „Masurile de austeritate impuse prin OUG 90/2023 risca sa submineze…

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a intervenit cu grija in disputa care opune cele doua biserici ortodoxe rivale din tara sa, Mitropolia Moldovei - aflata sub tutela Moscovei - si Mitropolia Basarabiei, care tine de Biserica Ortodoxa Romana - afirmand ca Biserica ar trebui sa faciliteze obiectivul…

- Preotul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a pupat și el moaștele Sfantei Parascheva de la Iași, unde a fost un adevarat pelerinaj al politicienilor, in aceste zile. Intr-o postare pe Facebook, ministrul preot marturisește ca a reușit, sambata, sa o cinsteasca pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, intr-un…

- Pachetul acesta de masuri este mult mai toxic decat poate cineva sa iși imagineze pentru ca, de fapt, te cocoșeaza de doua ori daca ești companie: unu te cocoșeaza cu taxe, doi te cocoșeaza ca iți crește cheltuielile cu salariile, a spus Dan Vilceanu, la un post Tv. Fostul ministru al Finanțelor a criticat …

- De la 1 octombrie, ar urma sa intre in vigoare noul pachet de masuri fiscale pregatit de Guvern. Mai inainte, insa, premierul va trebui sa se prezinte la Parlament pentru a-și asuma raspunderea. Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat, luni, seara, colegilor sai din PSD forma finala a pachetului de…

- Potrivit ministrului Sanatații, zilnic, avem circa 1.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce creeaza o anumita presiune pe spitalele de boli infecțioase. Ministrul Rafila estimeaza ca va urma un varf de una-doua saptamani cu creștere a infecțiilor cu Sars-Cov-2, dupa care vom intra in…