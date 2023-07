Stiri pe aceeasi tema

- Un mediu de lucru inspirant joaca un rol crucial in succesul unei companii. Acesta influențeaza productivitatea angajaților, nivelul lor de creativitate și satisfacția in cadrul organizației. Un design interior bine gandit poate crea un cadru stimulant și inspirator. Intr-un astfel de mediu angajații…

- Primul pas pe care o persoana il face intr-un spațiu industrial sau rezidențial poate fi unul decisiv. Acesta poate crea impresii mai mult sau mai puțin placute și poate influența intr-un mod sau altul opinia pe care persoana in cauza o are despre spațiul respectiv. Mai ales daca este vorba despre spații…

- Un dulap pentru arme constituie o structura special conceputa pentru a stoca și proteja armele de foc. Acesta ofera un mediu sigur pentru pastrarea armamentului și indeplinește cerințele legale privind securitatea armelor. Dulapurile pentru arme pot avea pereți cu structura speciala, placi de oțel rezistente…

- Spațiile de vacanța de pe Insula Matița din Delta Dunarii au fost vandute, anunța www.sothebysrealty.ro. Noul proprietar este un bucureștean.Insula Matita face parte, din punct de vedere administrativ-teritorial, din comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, fiind zona integranta a Rezervatiei Biosferei…

- Daca iti doresti sa creezi o atmosfera confortabila si primitoare in casa ta, de care sa te bucuri zi de zi, la magazinul DecoTown gasesti o colectie uimitoare de mobilier, incluzand canapele, fotolii, paturi sau mese ori scaune cu design modern sau minimalist. Reprezentantii magazinului spun ca produsele…

- Fondul Proprietatea este ingrijorat de faptul ca Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a neglijat sa organizeze licitația pentru concesionarea spațiilor comerciale din Aeroportul Internațional Henri Coada (AIHCB), in ciuda angajamentului asumat fața de Consiliul Concurenței de a finaliza licitația…

- Spațiile verzi ale municipiului Targoviște, pline de flori, au atras atenția hoților. mai multe persoane din Racari au reușit sa fure sute de lalele, in cateva seri, iar florile le comercializau in capitala. Au fost prinși, in flagrant, cu ajutorul sistemului de supraveghere video al municipiului.…

- 10 tipuri de canapele pentru case moderne Alegerea unei canapele nu este niciodata o sarcina simpla. Asta mai ales in contextul in care exista, pe piața, o varietate mare de stiluri, țesaturi, culori din care sa alegi. Canapeaua reprezinta una dintre piesele centrale in living. Unii o aleg in jurul…