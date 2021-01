Canada va solicita călătorilor care pătrund pe teritoriul său un test COVID-19 negativ Mai multi ministri canadieni au anuntat miercuri, in cadrul unui briefing de presa, ca persoanelor care sosesc pe teritoriul Canadei li se va cere sa prezinte un test COVID-19 negativ, care sa fie facut in ultimele trei zile inainte de sosire, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Guvernul va cere rapid o “masura suplimentara care va impune tuturor pasagerilor care sosesc in Canada sa aiba un test de depistare a COVID-19 care sa fie negativ”, a declarat ministrul afacerilor interguvernamentale Dominique LeBlanc. Se asteapta ca aceasta masura sa intre in vigoare “in urmatoarele zile”, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

