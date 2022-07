Stiri pe aceeasi tema

- Turbina ruseasca reparata de Siemens in Canada și necesara pentru intreținerea gazoductului Nord Stream 1 va fi returnata Germaniei, a anunțat sambata ministrul resurselor naturale de la Ottawa, printr-un comunicat, relateaza Reuters și AFP, citate de Agerpres . Guvernul canadian va emite ”un permis…

- Arhitectura de securitate a Europei a fost afectata grav de invazia rusa in Ucraina, iar extinderea razboiului este "o posibilitate", afirma Pekka Haavisto, ministrul de Externe din Finlanda, tara care impreuna cu Suedia a decis aderarea la NATO din cauza noilor riscuri.

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, se teme ca unitatea Uniunii Europene in privința Rusiei incepe sa se fisureze. Luni și marți urmeaza sa fie discutate un nou set de sancțiuni impotriva Moscovei și un plan de reducere a dependenței Europei de petrolul și gazele rusești, potrivit agenției…

- Ministrul italian de Externe, Luigi di Maio, i-a inaintat secretarului general al ONU, Antonio Guterres, un plan etapizat pentru un acord de pace in Ucraina, incepand cu o incetare a focului și terminand cu un tratat privind „teritoriile in litigiu” și un acord multilateral privind garanțiile de…

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat, in cadrul conferintei de presa sustinuta la Bucuresti, vineri, 22 aprilie, ca noua strategie a Ucrainei este sa "resusciteze" comertul pe Dunare, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra si la Marea Azov. "Nimeni nu…

- Ministrul de externe din Germania spune ca țara sa nu are tabuuri cand vine vorba de a livra armele necesare pentru Ucraina. Nu exista tabuuri pentru Germania cand vine vorba de armamentul necesar Ucrainei, a declarat ministrul german de externe, Annalena Baerbock. Vorbind la Tallinn, Baerbock a spus…

- Mai multi importatori de gaze naturale rusești au cazut de acord sa treaca la platile in moneda ruseasca, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, citat de Reuters. „Ne asteptam la decizia (de a trece la ruble) de la alti importatori”, a adaugat Novak, in comentariile publicate in revista…