- Niciun „Craciun alb” in Montreal anul acesta. Metropola din Quebec a doborat recordul sau de temperatura absoluta pentru 25 decembrie cu 13,6 grade Celsius, in timp ce mercurul a depașit 16 grade in sudul provinciei, potrivit france24. news . „Recordul anterior era de 11,7 grade, din 1964; am atins…

- Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile. La munte sunt asteptate precipitatii mixte, in timp ce in zonele joase vor predomina ploile. In prima zi de Craciun sunt asteptate maxime de 15 grade Celsius. In prima zi de Craciun, vineri, 25 decembrie, vremea se va mentine deosebit de calda in…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal in aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor tarii, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata in perioada 9 - 15 decembrie, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) pentru 7 - 20 decembrie 2020, relateaza…

- Orasul Montreal a depasit marti un ''record absolut'' de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius, in conditiile in care in centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment…

- Cand temperatura scade sub 7 grade Celsius, anvelopele de vara nu mai reusesc sa pastreze o aderenta adecvata, astfel ca este recomandata trecerea la anvelope de iarna. Sub temperatura de 7 grade Celsius, cauciucurile de vara pierd din aderenta din cauza materialului, care se intareste sub actiunea…

- CHIȘINAU, 26 oct - Sputnik. Meteorologii au instituit pentru astazi Cod Galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea este valabila pana la ora 15:30. Astfel, in raioanele din centrul și sudul țarii se prevad ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice, izolat in averse cu 15-25 l/m2.…