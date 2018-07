Canada: Prezenţa poliţiei a fost crescută la Toronto după o ameninţare neprecizată Toronto s-a aflat joi sub o protectie crescuta a politiei fata de cea obisnuita, ca urmare a unui ''risc potential pentru siguranta'' nespecificat in cel mai mare oras din Canada, a declarat politia fara a oferi detalii, informeaza Reuters.



Securitatea sporita, inclusiv echipe de interventie in caz de urgenta, era vizibila in jurul unor obiective turistice precum CN Tower (Turnul CN) si acvariul din apropiere situate in centrul orasului. Politia orasului a declarat ca prezenta crescuta se datoreaza unei "informatii neconfirmate, necoroborate" in legatura cu Greater… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

